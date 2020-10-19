В Салехарде прошел рейд по заведениям общественного питания

Фото: администрация Салехарда, соцсеть "ВКонтакте"

В Салехарде представители администрации, депутаты Городской Думы и сотрудники полиции проверили шесть объектов общественного питания.

Цель рейда - проверка соблюдения требований Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса.

По результатам проверки в одном заведении выявлены нарушения наполняемости зала - более 50% и несоблюдение социальной дистанции, в другом - у персонала отсутствовали средства индивидуальной защиты, а также журнал, в котором фиксируется уборка помещения, измерение температуры сотрудникам и обеззараживание воздуха.

-Очень порадовало, что большинство заведений все меры безопасности соблюдают. Есть замечания к отдельным предпринимателям, в ходе дополнительных проверок мы будем контролировать устранение выписанных предписаний, - рассказал депутат Городской Думы Андрей Умников.

В случае нарушения составляется определение о возбуждении административного делопроизводства, затем проводится расследование, по результатам которого составляется протокол об административном нарушении, который направляется в суд на рассмотрение.

Предпринимателю может грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей.