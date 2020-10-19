На Ямале появится горнолыжный комплекс мирового уровня

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В Москве состоялась защита проектов региональных команд и подведение итогов образовательной программы «Управленческое мастерство». В мероприятие приняли участие делегации из восьми регионов. По итогам обучения ямальцы признаны лучшими, представив проект создания туристического кластера на Полярном Урале.

Поддержать ямальцев на финальном этапе приехал и губернатор округа Дмитрий Артюхов.

-Этот год показал, что огромный запрос у наших жителей и всех россиян есть на то, чтобы в стране появлялись новые локации. Горнолыжный комплекс - это база нашего проекта. Но самое интересное - то, что рядом с ним: северное сияние, уникальная культура Севера, которая манит даже больше, чем крутой спуск, - рассказал глава региона.

Проект включает создание горнолыжного комплекса мирового уровня в 40 минутах пути от Салехарда. Здесь будут находиться развитая сеть отелей различного класса, предприятия общепита и развлекательные объекты.

Среди туристов планируют видеть как жителей округа, так и гостей из других регионов. Преимуществами Ямала являются близость столицы округа к Москве и Санкт-Петербургу - около 3 часов полёта, длинный горнолыжный сезон с октября до мая, богатая природа и национальный колорит.

-Сегодня перед Ямалом стоит новый вызов - это борьба за высококвалифицированные кадры. Мы понимаем, что только финансовых стимулов для этого недостаточно. Мы изучили международный опыт и видим, что одним из базовых приоритетов является улучшение качества жизни в округе, создание условий для комфортной жизни и отдыха, - сообщил первый заместитель губернатора округа Александр Калинин, представляя проект.