На Ямале продолжается прием заявок на конкурс патриотической песни «Дорогами поколений»

Фото: региональный центр патриотического воспитания, соцсеть "ВКонтакте"

На Ямале продолжается приём заявок на XX открытый конкурс патриотической песни «Дорогами поколений».

Заявить о себе могут исполнители, вокально-инструментальные ансамбли и группы, ставшие лауреатами и дипломантами муниципальных фестивалей и конкурсов патриотической песни, а также соотечественники, проживающие за рубежом. Возраст участников от 14 до 30 лет.

На конкурс необходимо представить две песни - патриотическую и на собственное усмотрение.

Финал пройдёт с 27 по 31 октября в Ноябрьском региональном центре патриотического воспитания и будет посвящён празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В конце мероприятия назовут имена обладателей Гран-при, лауреатов степеней и дипломантов, которые отправятся 31 октября в Тарко-Сале на выездной праздничный концерт.

Кстати, если обладатель Гран-при проживает на Ямале и ему не исполнилось больше 25 лет, его кандидатура может быть выдвинута на получение премии для поддержки талантливой молодёжи в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

Ознакомиться с положением о конкурсе можно здесь.

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