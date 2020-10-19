В пожарной части Нового Уренгоя проходя регулярные санобработки

Фото: МЧС России по ЯНАО

В связи с профилактикой распространения коронавируса, спасатели третьей пожарной части Нового Уренгоя регулярно проводят санитарную обработку зданий и всех помещений с использованием специальных средств.

Все лестницы, переходы, помещения и кабинеты моются с применением хлорсодержащих препаратов, включая полы, стены, мебель и рабочие места.

Заступающие на дежурство сотрудники в обязательном порядке проходят медицинский осмотр. Спасателям и пожарным измеряют температуру тела. В случае, если она оказалась выше нормы или имеются признаки недомогания, людей направляют в медицинские учреждения.

Пожарные и спасатели всегда должны быть в строю, чтобы вовремя прийти на помощь тому, кто попал в беду. Поэтому проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий в период сложной эпидемиологической обстановки осуществляется регулярно.

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