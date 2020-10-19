Погода на Ямале на 19 октября: пасмурно и снег

Погода на Ямале на 19 октября Фото: pixabay.com

В понедельник, 19 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днём -9, ночью -7. Ветер 1-4 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность и снег после обеда. Днём -1, ночью -5. Ветер 5-8 м/с.

Надым: пасмурно. Днём -3, ночью -8. Ветер 2-4 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днём -3, ночью -5. Ветер 3-6 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днём -1, ночью -2. Ветер 3-6 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днём -2, ночью -4. Ветер 3-6 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днём -6, ночью -9. Ветер 1-2 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днём -1, ночью -5. Ветер 4-7 м/с.