Число заболевших коронавирусом на Ямале на 18 октября 2020 года увеличилось на 171 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 18 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 171 и составило 18 125 человек.

По данным оперативного штаба ЯНАО, на сегодняшний день на госпитализации остаются 910 пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями. 23 пациента остаются в тяжелом состоянии, трое – в крайне тяжелом, восемь пациентов – на ИВЛ.

Оперштаб доложил, что 13 человек выздоровели от коронавируса (за весь период – 13 818). За сутки в округе провели 6883 теста (за весь период – 728 187). За сутки выявлено 16 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 3 925). 155 новых случая COVID-19 в населенных пунктах ЯНАО (за весь период – 14 200).

За последние сутки в России выявлено 15 099 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 185 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 377 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 399 334 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 187 летальных исходов, выздоровели 1 070 576 человек.