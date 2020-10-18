Погода на Ямале на 18 октября: потеплеет до -2 градусов
Фото: pixabay.com
В воскресенье, 18 октября, в Салехарде -2 градуса, облачно, без осадков, ветер средний, западный 7 м/с.
Лабытнанги: -2 градуса, облачно , без осадков, ветер средний, западный 7 м/с.
Новый Уренгой: -4 градуса, облачно и слабый снег, ветер средний, северо-западный 9 м/с.
Губкинский: -2 градуса, облачно и временами слабый снег, ветер северо-западный 9 м/с.
Тарко-Сале: -4 градуса, облачно и временами слабый снег, ветер северо-западный 8 м/с.
Надым: -3 градуса, облачно и снег утром, ветер северо-западный 7 м/с.
Ноябрьск: -3 градусов, облачно, снег в первой половине дня, ветер северо-западный 9 м/с.
Муравленко: -4 градуса, облачно, снег, ветер северо-западный 8 м/с.