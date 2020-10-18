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Погода на Ямале на 18 октября: потеплеет до -2 градусов

В округе не будет существенных осадков
Источник:kp.ru
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Погода на Ямале на 18 октября: потеплеет до -2 градусов

Погода на Ямале на 18 октября: потеплеет до -2 градусов

Фото: pixabay.com

В воскресенье, 18 октября, в Салехарде -2 градуса, облачно, без осадков, ветер средний, западный 7 м/с.

Лабытнанги: -2 градуса, облачно , без осадков, ветер средний, западный 7 м/с.

Новый Уренгой: -4 градуса, облачно и слабый снег, ветер средний, северо-западный 9 м/с.

Губкинский: -2 градуса, облачно и временами слабый снег, ветер северо-западный 9 м/с.

Тарко-Сале: -4 градуса, облачно и временами слабый снег, ветер северо-западный 8 м/с.

Надым: -3 градуса, облачно и снег утром, ветер северо-западный 7 м/с.

Ноябрьск: -3 градусов, облачно, снег в первой половине дня, ветер северо-западный 9 м/с.

Муравленко: -4 градуса, облачно, снег, ветер северо-западный 8 м/с.