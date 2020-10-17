МЧС Ямала предупреждает об усилении ветра в воскресенье, 18 октября

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Синоптики предупреждают, что в это воскресенье, 18 октября, на Ямале прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-восточный, северо-западный до 8-13 м/с. В Ямальском, Пуровском, Надымском и Тазовском районах порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Ночью температура понизится до -2… -7 градусов, днем +2… -3 градусов.

– Главное управление МЧС России по ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными. Автовладельцам, отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения. Важно помнить, что безопасность во многом зависит от технического состояния вашего автомобиля, – напоминает ведомство.

Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. В дорогу необходимо взять с собой запас воды и термос с чаем, спички. Мобильные телефоны должны быть заряжены, а баланс пополнен.

– Заложите в автомобиль минимальные средства спасения – лопату, трос, топор. Одевайтесь соответственно времени года и погодным условиям на улице, а не в автомобиле, – рекомендуют спасатели. – В случае возникновения сложной ситуации не будьте равнодушными, оказывайте людям помощь. При возникновении происшествия или аварийной ситуации немедленно сообщайте о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101».