Погода на Ямале на 17 октября: похолодает до -10 градусов

На Ямале ожидается мокрый снег Фото: Ирина Ромашкина

В субботу, 17 октября, по прогнозам метеорологов на Ямале облачно с прояснениями, ожидаются осадки – снег и мокрый снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью понизится до -2… -10 градусов, днем 0… -10 градусов.

Салехард: 0 градусов, облачно и временами снег, ветер легкий, северный 3 м/с.

Лабытнанги: 0 градусов, облачно и временами снег, ветер легкий, северный 3 м/с.

Новый Уренгой: -1 градусов, облачно и слабый снег, ветер легкий, южный 3 м/с.

Губкинский: -1 градусов, облачно, ветер свежий, юго-западный 8 м/с.

Тарко-Сале: 0 градусов, облачно и временами снег, ветер умеренный, юго-западный 6 м/с.

Надым: 0 градусов, облачно и временами снег, ветер легкий, северо-западный 3 м/с.

Ноябрьск: -1 градусов, облачно, ветер умеренный, юго-западный 7 м/с.

Муравленко: -1 градусов, облачно, ветер свежий, юго-западный 8 м/с.