Ноябрьские Волонтеры Победы запустили акцию «Книги должны читаться»

Фото: Центр "Доверие" Ноябрьск

Волонтёры Победы ноябрьского Центра «Доверие» запустили акцию по буккроссингу «Книги должны читаться». Человек, прочитав книгу, оставляет её в общественном месте: парке, кафе, поезде, библиотеке, станции метро и многих других. После этого её может взять любой случайный прохожий и также прочитать, а затем - повторит это действие. Волонтёры Победы передали книги в Молодёжный центр «Современник», Центральную городскую больницу и Детское Соматическое Отделение. В ближайшее время планируется доставка в Колледж информационных технологий и Интеллект-Центр.

Для того, чтобы присоединиться к акции, необходимо зайти на официальную страницу Центр «Доверие» Ноябрьск и написать сообщение.