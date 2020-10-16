Власти Губкинского обсудили план дорожного строительства на ближайшее время

Фото: администрация Губкинского, соцсеть "ВКонтакте"

В Губкинском состоялось первое заседание депутатских комиссий. Народные избранники определили план работы на ближайшее время, а также обсудили вопросы благоустройства и строительства социальных объектов. Одна из ключевых тем заседания - дорожное строительство.

-После проведения работ в 2020 году ожидается прирост протяжённости автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям на 5,75 километра. Протяжённость дорог, отвечающих требованиям, вырастет до 40 % и составит 27,3 километра, - рассказал первый заместитель главы администрации города Андрей Бандурко.

Как сообщил депутат Городской Думы VI созыва Андрей Салдаев, объём ремонта очень большой. Тем не менее с каждым годом в городе становится всё больше отремонтированных проездов, улиц и ливневых канализации.

В планах на следующий год - увеличить объём финансирования ремонта дорог почти в два раза.

-Планы, конечно, амбициозные, мы знаем, что идёт пандемия, спад экономики. Надеемся, что наши чаяния сбудутся, и у нас всё будет хорошо, - рассказал депутат Городской Думы VI созыва Алексей Черных.