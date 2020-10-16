Мост через реку Пур на Ямале официально открылся для автомобилистов

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16 октября на реке Пур открылся мост, обеспечивающий круглогодичное сообщение с сетью региональных дорог Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом говорится в сообщении Газпромбанка, профинансировавшего строительство.

Мост удалось возвести в рекордно короткие сроки – менее чем за два года, что на девять месяцев раньше срока. Это первый в России подобного рода объект, полностью построенный за счет частных инвестиций. Общий бюджет строительства составил 9,6 млрд рублей, из которых 7,7 млрд рублей выделил Газпромбанк.

До этого момента местные жители были вынуждены пользоваться понтонной переправой, которая прерывается на несколько недель в периоды ледостава и ледохода. Из-за ледоходов и ледоставов весной и осенью транспортное сообщение между поселками нередко осуществлялось только вертолетами и судами на воздушных подушках. Кроме того, в период навигации переправа зачастую не функционировала из-за необходимости пропуска судов.

Этот проект обеспечит жителей сразу нескольких районов Ямала круглогодичным сообщением с основной сетью региональных дорог и позволит сделать значительный шаг в процессе создания инфраструктуры для дальнейшего освоения Арктики, – считает исполнительный вице-президент – начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партннрства Газпромбанка Павел Бруссер.

Строительство моста через Пур началось в декабре 2018 года. Это ключевой инфраструктурный объект для восточной части округа, который обеспечит транспортную связанность Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов с основной сетью региональных дорог.