Ямальские следователи задержали мужчину, который подозревается в убийстве геолога

Фото: СУ СКР по ЯНАО, соцсеть "ВКонтакте"

Салехардский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.105 УК РФ «убийство».

По данным следствия, 10 октября 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела с признаками насильственной смерти на территории Шурышкарского района, а именно - неподалёку от гор Полярного Урала, у реки Лоптапай. Погибший оказался сотрудником геологической экспедиции.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа провела осмотр места и доставила участников экспедиции в Салехард. В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что преступление произошло 10 октября в ночное время. Мужчина 1974 года, находясь на месте производства геологических работ, повздорил со своим коллегой. В ходе ссоры он ударил потерпевшего ножом в область шеи. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Обвиняемый заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.