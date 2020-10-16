На Ямале завершился досрочный завоз топлива на предприятия ЖКХ

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Региональный оператор «Ямалгосснаб», ответственный за досрочный завоз топлива на предприятия ЖКХ, завершил поставку в отдалённые и труднодоступные населённые пункты региона. Об этом сообщили в окружном департаменте тарифной политики, энергетики и ЖКК.

За короткое северное лето в навигационный период 2020 года на полуостров завезли более 68 тысяч тонн нефтепродуктов, 16,6 тысяч тонн каменного угля и около 2,3 тысяч кубометров дров.

-Несмотря на ограничения, связанные в пандемией коронавируса, поставки топлива завершили по плану. Десятого октября региональный оператор завоза осуществил последнюю отгрузку - 128 тонн арктического дизельного топлива в посёлке Яр-Сале Ямальского района. Все заявленные и необходимые для жизнеобеспечения в зимний период ресурсы доставлены в полном объёме, - рассказал директор департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО Дмитрий Афанасьев.

Поставка нефтепродуктов реализуется в рамках соглашений о сотрудничестве Правительства округа с ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть». Оператором централизованных поставок АО «Ямалгосснаб» топливо завозится в соответствии с плановой потребностью, сформированной на основании заявок предприятий жилищно-коммунального комплекса.