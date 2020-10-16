Прокуратура Салехарда помогла многодетной матери найти новую работу

Прокуратура Салехарда помогла многодетной матери не потерять работу Фото: pixabay.com

Прокуратура Салехарда проверила соблюдение трудового законодательств муниципальным казённым учреждением «Салехардская дирекция единого заказчика» по обращению местной жительницы.

Было установлено, что учреждение направило работнице, воспитывающей двух несовершеннолетних детей, уведомление о предстоящих изменениях в трудовом договоре - увольнении, если она откажется от предложенной нижестоящей должности. При этом дирекция не учла, что законом запрещается расторгать трудовой договор с одинокой матерью, воспитывающей ребёнка в возрасте до четырнадцати лет.

В связи с этим руководителю было внесено соответствующее представление. По результатам его рассмотрения, уведомление о предстоящих изменениях было отозвано. По согласованию с заявительницей, она трудоустроена в структурное подразделение администрации муниципального образования города Салехарда.