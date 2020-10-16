Число заболевших коронавирусом на Ямале на 16 октября 2020 года увеличилось на 164 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 164 человека, а общее число инфицированных с начала периода составило - 17 787.

Из общего числа болеющих госпитализировано 840 жителей, 18 из них - в тяжёлом состоянии, 3 - в крайне тяжёлом, 8 - находятся на ИВЛ.

Также за сутки выявлено 22 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 3 895 человека.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 142 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Муравленко - 25; Новом Уренгое, Салехарде и Ноябрьске - 20; Лабытнанги - 17.

Далее идут: Надым - 16; Губкинский - 7; село Гыда - 4.

Замыкают список: Тарко-Сале и посёлок Лонгъюган - 3; посёлок Тазовскй и Уренгой - 2; посёлки Пурпе, Пангоды и Гыданская тундра - 11.

Всего в районе было проведено 7 696 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 27 человек, за весь период - 13 776.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 15 150 человека с COVID-19, с начала периода - 1 369 313. Выздоровевших - 8 485, за весь период - 1 056 582. Умерших - 232, с начала периода - 23 723.