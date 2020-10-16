Ямальцам рассказали, как следует питаться, чтобы сохранить здоровье Фото: pixabay.com

Одно из основополагающих правил хорошего самочувствия - это правильное питание. Именно сегодня, 16 октября, во всём мире отмечают день здоровой пищи.

В связи с этим учёные, изучающие питание жителей арктических регионов, дали несколько полезных рекомендаций.

Питайтесь дробно: помимо трёх основных приёмов пищи устраивайте два «здоровых» перекуса в день (овощи, фрукты, орехи и кисломолочные продукты).

Употребляйте в пищу мясо нежирных сортов - оленину, говядину, курицу, куропатку, индейку.

Для восполнения йодного дефицита необходимо чаще кушать морепродукты, также стоит использовать йодированную соль.

Включайте в свой рацион больше рыбы, особенно северной. Она богата жирорастворимыми витаминами: А, Е, РР, D, а также содержит большое количество полезных для человека природных микроэлементов.

Обязательно ешьте северные ягоды. Клюква, морошка, черника, голубика, брусника и шикша - это кладезь витаминов и микроэлементов. Желательно употреблять один стакан ягод в день.

Не забывайте про кедровые орешки, ведь они не только очень вкусные, но и полезные, так как содержат незаменимые аминокислоты. Однако, кедровые орехи - это высококалорийный жирный продукт, поэтому ешьте не более одной столовой ложки в день.