В Ямальском районе создают уникальную фотолетопись

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

В Ямальском районе проходит акция по сбору уникальных фотографий, сделанных местными жителями в разные годы.

Для участия достаточно достать домашние фотоархивы и выбрать снимки, соответствующие одному из трёх критериев: значимость запечатлённого общественно-политического события; роль человека в становлении и развитии Ямальского района; мероприятия, связанные с историей района, села, предприятия, организации или учреждения.

Фотографии принимаются только с аннотацией. В ней должны быть указаны название события и дата, а также фамилии, имена и отчества запечатлённых лиц.

Оригиналы снимков можно подать по адресу: село Яр-Сале, улица Мира, 12, кабинет № 27А. Сканированные фотографии или находящиеся на электронном носителе можно отправить по электронному адресу: arhiv@yam.yanao.ru. Справки по телефону: +7 (34996) 3-12-75.