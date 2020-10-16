Тазовская прокуратура добилась строительства дороги в райцентре, которое оттягивали три года Фото: pixabay.com

Прокуратура Тазовского района проверила соблюдение требований противопожарной безопасности по обращению одного из предпринимателей.

Было установлено, что в 2015 году во время демонтажа сгоревшего дома на территории посёлка, был также убран пешеходный тротуар, который вёл к торговому объекту ООО «Доверие».

Несмотря на неоднократные обращения владельца магазина, которые продолжались вплоть до 2018 года, администрация так и не приняла меры по обустройству дороги, из-за чего бизнес мужчины пошёл на спад. Кроме того, отсутствие дороги могло привести к угрозе жизни людей.

В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление, в котором обязывал районную администрацию обустроить подъезд к зданию.

В итоге суд полностью удовлетворил все требования. На данный момент дорога полностью построена, а судебное решение исполнено в полном объёме.