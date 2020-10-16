«Просьба услышана»: с салехардской парковки вывезли брошенный автомобиль

Фото: www.salekhard.org

Жительница Салехарда пожаловалась в социальных сетях на брошенную машину, которая стоит на одной из парковок возле детского сада.

Установить собственника так и не удалось, поэтому по истечению 30 дней разукомплектованный автомобиль был перемещён на специализированную стоянку для временного хранения. В настоящее время ведётся работа по поиску владельца.

-После поступления обращения мы выезжаем на место для осмотра автомобиля, в случае его действительной разукомплектованности наклеиваем объявления для обратной связи с собственником. Обращаемся в ГИБДД для установления владельца транспортного средства. В течение 30 дней собственник обязан убрать свой автомобиль самостоятельно. Если этого не происходит, на него составляется административный протокол на основании Закона от 16.12.2004 81-ЗАО «Об административных правонарушениях», ответственность - от двух до трёх тысяч рублей на физическое лицо», - рассказала завсектором контроля управления транспорта и городского хозяйства администрации города Екатерина Усолкина.

Стоит добавить, что с начала этого года с улиц Салехарда вывезено 148 автомобилей.