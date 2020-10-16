Ямальские школьники приняли участие в слете юных инспекторов дорожного движения

Фото: дороги Ямала, соцсеть "ВКонтакте"

Двадцать два школьника из Салехарда и Муравленко приняли участие в XV Межгосударственном сле те юных инспекторов дорожного движения, которыи проше л на базе детского центра «Смена» в Анапе.

Ребята участвовали в лекциях, мастер-классах, «деловых играх», изучали ораторское искусство, а также познакомились с профессиями в сфере безопасности дорожного движения. Также юные инспекторы прошли обучающии квест, освоили фигурное вождение на велосипеде и навыки оказания первои медицинскои помощи при ДТП.

Всего в мероприятии приняли участие 199 школьников в составе команд из восьми регионов России и пять стран СНГ. Участие Ямальской команды проводилось в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения».

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