Фото: Дороги и транспорт Ямала, соцсеть "ВКонтакте"

На ближаи шеи к раи центру станции Пуровского раи она завершён капитальныи ремонт здания, в котором расположены железнодорожные кассы и зал ожидания. Объект стал современным, комфортным и доступным для посещения маломобильными гражданами.

Местные жители уже говорили о проблеме здания губернатору Дмитрию Артюхову во время его визита: протекала крыша, из-за щелеи было холодно, доступ для маломобильных граждан обеспечен не был, санузел не обслуживался.

Теперь же пассажиры приобретают билеты и ожидают поезда в светлом, уютном и тёплом помещении. В здании герметизировали крышу, заменили инженерные системы и сантехнику, провели внутреннюю отделку помещении , а также установили новые современные пластиковые окна и двери.

Работами внутри помещения не ограничились: отреставрировали крыльцо и установили пандус, оборудовали выход в соответствии с требованиями пожарнои безопасности. В ближаи шее время будет открыта комната матери и ребёнка.

Напоминаем, что здание построено в 1988 году, и с этого момента в не м проводилось лишь несколько косметических ремонтов, а вот капитальныи был выполнен впервые.