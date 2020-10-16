Погода на Ямале на 16 октября: везде снег

Погода на Ямале на 16 октября
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В пятницу, 16 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность и снег. Днём -1, ночью -2. Ветер 5-8 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и снег с дождём. Днём 0, ночью +3. Ветер 8-14 м/с.
Надым: переменная облачность и снег. Днём 0, ночью -1. Ветер 5-10 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днём 0, ночью -1. Ветер 7-10 м/с.
Губкинский: пасмурно и снег. Днём 0, ночью +1. Ветер 6-10 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днём +1, ночью 0. Ветер 6-11 м/с.
Лабытнанги: пасмурно и снег. Днём -1, ночью -3. Ветер 6-10 м/с.
Муравленко: пасмурно и снег с дождём. Днём -3, ночью +2. Ветер 7-13 м/с.