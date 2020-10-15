«Более 6 километров дорог»: глава Салехарда подвел итоги прошедшего года

Фото: www.salekhard.org

Глава Салехарда Алексей Титовский рассказал журналистам о завершении сезона строительных и ремонтных работ на городских дорогах.

-Хочу отметить, что объявленный губернатором Ямала Дмитрием Артюховым Год дорог мы завершаем с хорошими показателями. Построено 6,5 километра дорог, отремонтировано почти в два раза больше, - рассказал глава окружной столицы.

В этом году новые дороги построены в микрорайонах Удача, Юбилейный и Солнечный. При этом в последнем дорога ведёт как раз к детскому саду, который будет сдан в декабре текущего года.

Также продолжается реализация проекта по прокладке сетей водоотведения. Дома в районах Комбинат и Ангальский Мыс будут подключены к центральной канализационной сети, а на участке в районе улицы Б. Кнунянца все работы уже завершены, в том числе и по обустройству проезжей части.

В следующем году основное внимание будет сосредоточены на улице Маяковского, Почтовая и Чубынина. В центре города начнётся масштабный проект по строительству ливневой канализации, длинною 18 километров. На это потребуется пять лет.

Ещё одна тема, о рассказал Алексей Титовский - это жильё. Он сообщил, что в 2020 году будет признано аварийными почти триста домов, в отношении сорока из них было принято решение провести поддерживающие мероприятия свайного основания.

Также в этом году готовятся к вводу в эксплуатацию жилые дома по улице Мичурина на 105 квартир и улице Геологов на 24 квартиры. Кроме того, планируется ввод 28 тысяч «квадратов» на 209 квартир.

Было удалено внимание и детскому саду «Мамонтёнок».

-Мы получили заключение от компании, которая проводила ремонтные работы, где сказано, что свайное основание стабильно, подвижек нет. Заключения экспертов позволяют возобновить работу дошкольного учреждения, - поделился Алексей Титовский.

В связи с этим специальная комиссия с участием родительского сообщества проведёт приёмку здания 16 октября, после чего ребята смогут вернуться в свои группы.

В ходе пресс-конференции зашла речь и об уборке снега. В этом году парк зимней техники пополнился на 18 новых машин, а также определён новый график расчистки улиц: в вечернее и ночное время. Город поделят на пять районов и за каждым закрепят своё звено, которое и будет убирать снег.

Кроме того, Алексей Титовский подвёл итоги благоустройства Салехарда и поделился планами на следующий год.

Так, открылся сквер на улице Чубынина. Он оснащён современной иллюминацией и имеет зоны отдыха с функцией подогрева.

Также заканчиваются работы на озере Лебяжьем. Прогулочная зона с удобными смотровыми площадками будет дополнена игровыми комплексами, а в следующем году запланированы работы по озеленению.

Открыты современные детские площадки в микрорайоне Брусничный, по улице Зои Космодемьянской, 69 и улице Ямальской, 13-15а.

Ведётся ремонт сражу же на двух стелах: «80 лет ЯНАО» и выездной «Салехард». В парке Победы установлен памятник «Ветеранам боевых действий».

-В следующем году проведём работы по благоустройству четырёх общественных территорий. Площадь возле «Геолога» будет представлять единое функциональное пространство от здания «Недра Ямала» до магазина «Кристалл». Здесь появятся зоны отдыха, игровые комплексы и современное озеленение. В сквере у «Сияния Севера» будут размещены релакс-зоны и проведено озеленение, а вместо фонтанов планируется установка арт-объекта. Возле скульптуры «Олень» появится современная прогулочная зона со смотровой площадкой. Также запланировано создание зоны отдыха на улице Гаврюшина, 17 с установкой игрового комплекса, - поделился глава Салехарда.

Кроме того, запланировано строительство спортивно-игровой площадки в районе улицы Павлова и ремонт двенадцати дворов.