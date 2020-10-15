АО «Транснефть – Сибирь» обеспечило сохранность объектов культурного наследия при реконструкции нефтепроводов в ХМАО-Югре

Завершены археологические работы в зонах проведения строительных работ и реконструкции магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь» в ХМАО-Югре. Подведены итоги исследования объектов культурного наследия «Поселение Карпья 1», расположенного в районе реки Карпья, и «Группа впадин Ирья 1» - в районе реки Ирья Кондинского района.

Археологические раскопки на объекте «Поселение Карпья 1» проводились в связи со строительством вдольтрассового проезда магистрального нефтепровода (МН) Сургут – Полоцк на участке с 460-го по 490-й км трассы. Объект культурного наследия «Поселение Карпья 1», расположенный на правом берегу р. Карпьи, предположительно датируется эпохой неолита-энеолита (VI - IV тыс. до н.э).

АО «Транснефть – Сибирь» обеспечило сохранность объектов культурного наследия при реконструкции нефтепроводов в ХМАО-Югре

Общая площадь археологического памятника составляет 8899 кв. метров. Площадь участка спасательных полевых археологических работ в границах отведенного АО «Транснефть – Сибирь» земельного участка составила 1014 кв. метров. В настоящее время ведется камеральная обработка найденных артефактов и материалов и формирование отчетных документов.

В связи с реконструкцией основной нитки магистрального нефтепровода Красно-ленинск – Шаим – Конда в Урайском УМН на участке с 270,7 км по 273,2 км проведено исследование территории памятника археологии «Группа впадин Ирья 1» на наличие объектов культурного наследия. Объект расположен на террасе левого берега в среднем течении р. Ирьи. Специалисты исследовали методом рекогносцировочных раскопов 174 кв. метра - предметов, представляющих историческую ценность, на участке не обнаружено.

АО «Транснефть – Сибирь» обеспечило сохранность объектов культурного наследия при реконструкции нефтепроводов в ХМАО-Югре

Поиск и сохранение памятников археологического наследия до начала строитель-но-монтажных работ на линейной части МН АО «Транснефть – Сибирь» обеспечивает в соответствии с требованиями федерального законодательства. В целом в 2020 году историко-культурные исследования ведутся на 40 объектах. На эти цели предприятие выделяет финансирование в объеме 19 млн рублей. В том числе продолжается разработка проектов обеспечения сохранности объектов культурного (археологического) наследия «Поселение Лева 8», «Группа впадин Кима 1», «Группа впадин Карпья 2», «Поселение Сулинское 1", «Группа впадин Лева 2», «Могильник Сайгатинский 4», «Селище Кучиминское 17», «Селище Кучиминское 40».

Проведение исследовательских работ позволяет получить новую ценную информацию об истории народов, населявших территорию Западной Сибири несколько тысячелетий назад.