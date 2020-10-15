Прокуратура Салехарда добилась установки забора вокруг строительной площадки, где любили гулять дети Фото: pixabay.com

Ямальская прокуратура поручила коллегам из Салехарда провести проверку по публикации сетевого издания ВГТРК «Вести. Ямал» - «Строительный кран стал местом притяжения детей в Салехарде».

Было установлено, что на участке в районе улиц Мира-Чубынина-Матросова-Республики строится многоэтажный дом с использованием специальной техники. Между тем в нарушение требований Градостроительного кодекса России доступ на территорию стройплощадки для посторонних лиц, в том числе и детей не был ограничен.

В связи с этим городская прокуратура внесла представление конкурсному управляющему, который управляет организацией застройщика.

По результатам его рассмотрения были приняты меры к устранению нарушений: вокруг объекта установили ограждение.

Напоминаем, что ещё одна подобная проверка была организована прокуратурой Губкинского по опубликованному материалу ИА «ЯмалPRO» - «Мою семью сняли с регистрации и гонят из дома. Больная онкологией жительница Губкинского голодает рядом с мэрией Гаранина». Нарушений не выявлено.