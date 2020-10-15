Финалисты конкурсов бизнес-идей получат гранты от губернатора до 1 миллиона рублей

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На Ямале стартует приём заявок на окружные конкурсы бизнес-проектов для людей с предпринимательской инициативой: «Своё дело» - в возрастной категории до 30 лет и «Время действовать» - в возрастной категории от 45 лет. Победители получат гранты от губернатора региона в сумме до 1 миллиона рублей.

-Конкурсы проводятся с целью стимулирования предпринимательской инициативы среди жителей. Округ, в свою очередь, окажет финалистам поддержку для их запуска, - рассказала заместитель начальника профильного управления окружного департамента экономики Анна Залесская.

Кстати, для молодёжного конкурса «Своё дело» 2020 год стал юбилейный - мероприятие проводится уже в десятый раз. За это время грантами наградили 54 победителей, а количество участников превысило 500 человек.

Подать заявку можно до 6 ноября на сайте www.svoedelo89.ru. При этом к участию допускаются физические лица и учредители юридических лиц с долей в бизнесе более 50%, а также индивидуальные предприниматели. Важными условиями для ИП и руководителей ЮЛ является статус «вновь созданного» предприятия.

Оба конкурса будут проходить с 15 октября по 18 декабря. Участникам предстоит пройти четыре конкурса: заявочная кампания, образовательный этап, подготовка бизнес-проектов и их защита.

Во время образовательного этапа, который состоится с 13 по 16 ноября, претенденты изучат юридические основы предпринимательства, проанализируют финансовую составляющую бизнеса и овладеют навыками публичных выступлений.

В рамках подготовки проектов им предстоит сформировать полноценный бизнес-план применительно к задуманной идее. Также за конкурсантами будет закреплён персональный наставник из числа лучших экспертов Школы бизнеса «Синергия».

Последний этап и определение победителей состоятся 18 декабря. Десять финалистов получат гранты от губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в сумме до 1 миллиона рублей на победителя.