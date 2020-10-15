Надымское предприятие использовало склад горюче-смазочных материалов без разрешительных документов Фото: pixabay.com

Надымская прокуратура проверила исполнение законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов со стороны филиала АО «Ямалкоммунэнерго».

Было установлено, что для топливоснабжения городской котельной был создан склад горюче-смазочных материалов, который по техническим характеристикам является опасным производственным объектом. В нарушение требований законодательства использование данного склада осуществлялась без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

В связи с этим в отношении юридического и должностного лиц были возбуждены административные дела по ст. 9.19 КоАП РФ «несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

Теперь им предстоит выплатить штраф на общую сумму 315 тысяч рублей.

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