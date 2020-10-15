Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 октября 2020 года увеличилось на 162 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 162 человека, а общее число инфицированных с начала периода составило - 17 623.

Из общего числа болеющих госпитализировано 811 жителей, 18 из них - в тяжёлом состоянии, 2 - в крайне тяжёлом, 10 - находятся на ИВЛ.

Также за сутки выявлено 19 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 3 873 человека.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 143 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Лабытнанги - 25, Ноябрьске - 24 и Муравленко - 22.

Далее идут: Салехард и Надым - 21, Новый Уренгой - 15 и посёлок Пангоды - 8.

Замыкают список: Губкинский - 4, посёлок Тазовский - 2 и посёлок Лонгъюган - 1.

Всего в районе было проведено 7 544 теста в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 23 человека, за весь период - 13 749.

В России на сегодняшний день зарегистрирован 13 754 человека с COVID-19, с начала периода - 1 354 163. Выздоровевших - 8 392, за весь период - 1 048 097. Умерших - 286, с начала периода - 23 491.