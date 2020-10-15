«Арт-Ямал»: в Тарко-Сале приехала выставка современного изобразительного искусства

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Пуровский районный центр национальных культур стал одной из площадок проведения IХ Окружной выставки современного изобразительного искусства «Арт-Ямал». Мероприятие пройдёт до 9 ноября в одном из выставочных залов центра. Таркосалинцы и гости райцентра смогут оценить работы местных художников и мастеров декоративно-прикладного творчества

В год празднования 90-летия округа это большое культурное мероприятие проводят в форме передвижной выставки, благодаря чему её уже увидели жители Ноябрьска, Муравленко и Губкинского.

В экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Тема мероприятия - «Морошка в минус 40». Творческие работы авторов отражают этнографию, историю освоения Севера и природу Ямала.

Итогом выставки станет представление лучших работ на IV Всероссийском открытом биеннале-фестивале графики «УРАЛ-ГРАФО». Это масштабный выставочный проект, показывающий графические произведения художников Уральского региона и России.