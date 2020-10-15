Тазовчанин трижды купил несуществующий билет, отдав деньги мошенникам Фото: pixabay.com

В полицию Тазовского района обратился местный житель 1982 года рождения. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, отдав им 20 тысяч рублей.

Было установлено, что 11 октября мужчина решил приобрести авиабилет на одном из сайтов. Пройдя по ссылке, он ввёл свои персональные данные, а после - произвёл оплату. Для этого он перешёл на специальную страницу, где ввёл реквизиты банковской карты и проверочный код безопасности, который пришёл через смс. После этого со счёта списались 6 тысяч рублей, а на сайте появилось сообщение «ошибка платежа».

Не заподозрив обмана, мужчина произвёл оплату ещё два раза, в результате чего с карты пропали ещё 14 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными и запомнить, что характерными чертами интернет-сайтов злоумышленников является неоправданно низкая цена.

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