Житель Нового Уренгоя подарил маленьким пациентам ПНД наборы для рисования

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Житель Нового Уренгоя Валентин Букреев преподнёс маленьким пациентам местного психоневрологического диспансера всё необходимое для проведения с ними арт-терапии: цветные карандаши, альбомы, краски и фломастеры.

-Помогать детям важно всегда, особенно тем, кто в этом нуждается, - рассказал Валентин.

Психологи и психотерапевт учреждения были очень рады такой щедрости. Они проводят занятия с подростками и совсем маленькими детьми, используя разные методики, в том числе и рисование. Это позволяет развить мелкую моторику, креативные способности, повысить самооценку и осознать эмоции.

Напомним, что в начале 2020 года в Новоуренгойском диспансере состоялось открытие детского психиатрического отделения, но в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой плановые госпитализации были приостановлены. Своих маленьких пациентов диспансер стал принимать только с сентября этого года.