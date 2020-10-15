На Ямале пройдет региональный турнир по интеллектуальным играм

Фото: Надым и Надымский район, соцсеть "ВКонтакте"

На Ямале состоится региональный турнир по умственным играм «Интеллект Арктики». Он пройдёт в 2 этапа: первый - с 19 по 25 октября в муниципальных образованиях округа и второй - с 27 по 29 ноября в Ноябрьске. Участниками станут молодые ямальские интеллектуалы от 14 до 18 лет.

В рамках отборочного этапа ребята посоревнуются в трёх дисциплинах: «Мультиигры», «Что? Где? Когда?» и «Пентагон». Команда, набравшая наибольшее количество баллов, становится участником финального съезда, где её ожидают тренировочные сборы с экспертами Тюменской области, а также участие во 2-ом открытом чемпионате на кубок Губернатора Ямала «Битва интеллектов».

Первое место даст возможность представить округ на всероссийском турнире в декабре.

Для участия нужно собрать команду из 4-6 человек и зарегистрироваться в АИС «Молодёжь России», а также подать заявку на участие до 16 октября.

Дополнительную информацию можно получить у координатора турнира Шатаевой Ирины по номеру: +7 (34922) 3-92-87.