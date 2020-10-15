Жители Нового Уренгоя выбрали места установки снежных горок

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

Не секрет, что на Ямале очень коротка осень, которая быстро сменяется зимой и обильными снегопадами. Жители Нового Уренгоя знаю это не понаслышке, поэтому строительство зимних забав в городе начнётся уже в скором времени.

О том, где новоуренгойцы хотели бы видеть снежные горки в этом году, они рассказали на портале «Живём на Севере». Предложения принимались на платформе «Предлагай».

Снежные горки появятся во дворах:

-ул. Юбилейная, в районе домов 2, 4, 6, 8;

-мкр. Восточный (внутри двора между домами 2/4, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5);

-ул. Молодежная, в районе дома 15;

-мкр. Оптимистов (возле д/сада «Умка» на пустыре);

-возле городской Гимназии на площади у ИДЦ «Полярная сова»

Напомним, что горожане уже выбрали тему ледового городка, который развернётся на городской площади в преддверии новогодних праздников. В этот раз жители будут любоваться «Бескрайним космосом».