Классные руководители Ямала могут поучаствовать в конкурсе на лучшие методические разработки

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Классные руководители ямальских школ ещё могут успеть подать заявку на участие в дистанционном конкурсе на лучшие методические разработки, который проводит Министерство просвещения РФ.

Каждый участник может прислать на только одну разработку воспитательного мероприятия, при этом поданная им заявка должна быть заверена подписью руководителя и печатью общеобразовательной организации. Скан-копию также нужно отправить на электронный адрес: dzeboeva@apkpro.ru.

После этого на электронную почту должны прийти логин и пароль от личного кабинета для размещения всех материалов и документов.

Цель конкурса - выявление и распространение инновационного педагогического опыта.

Подробная информация о порядке и условиях конкурсного отбора, требованиях к документам и материалам содержится в специальном положении, а также размещена на сайте мероприятия.

Лучшие из представленных методических разработок будут опубликованы в официальном электронном журнале Минпросвещения России «Вестник образования».