«Полярная звезда»: в Ноябрьске стартует конкурс детского эстрадного творчества

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В Ноябрьске стартует XXIV Открытый Межрегиональный конкурс эстрадного творчества «Полярная звезда». Мероприятие начнётся 15 октября и продлится три дня.

Юные дарования будут соревноваться в двух номинациях: «Эстрадный вокал (соло)» и «Эстрадный вокал (ансамбли)». В этом году свои таланты раскроют участники из 11 муниципальных образований в возрасте от 6 до 18 лет.

Оценивать молодых артистов будет экспертное жюри. В его состав вошли: заслуженный артист России, певец, шоумен и арт-директор Московского института современного искусства Андрей Билль; кинокомпозитор, лауреат премии Минкультуры России и Союза композиторов в области патриотической музыки Дмитрий Даньков; тюменская певица, наставница и продюсер Елена Нагоричная.

В программе конкурса: торжественное открытие, прослушивания участников, мастер-классы от экспертов, закрытие и церемония награждения.

К сожалению, зрители смогут увидеть только две последние части, которые будут транслировать в режиме реального времени на странице ГДК «Русь» в соцсети «Вконтакте».

Масштабность конкурса и его значимость для региона сложно недооценить, ведь именно здесь начинали свой путь многие ямальские звёзды, для которых «Полярная звезда» стала прекрасной стартовой площадкой.

Напомним, что мероприятие проходит в рамках региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».