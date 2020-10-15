Правительство РФ поддержало законопроект, предложенный ямальскими парламентариями

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО, соцсеть "ВКонтакте"

Правительство РФ поддержало законопроект, предложенный Законодательным Собранием Ямала. Он даёт право родителям с тремя и более детьми брать отпуск в любое удобное для них время до достижения младшим ребёнком четырнадцати лет. Об этом сообщил спикер ямальского парламента Сергей Ямкин в ходе очередного заседания.

По действующему законодательству такое право распространяется на работников, имеющих трёх и более детей в возрасте до 12 лет, что, по мнению ямальских парламентариев, ставит в неравные условия семьи, в которых дети старше этого возраста.

-Так же как детский возраст не ограничивается двенадцатью годами, так и обязанность родителей по содержанию детей, в том числе по обеспечению потребности в отдыхе, не прекращается по достижении детьми 12-летнего возраста, – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Предусмотренное изменение соответствует плану мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, а также задачам, обозначенным Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию РФ от 15 января 2020 года - это укрепление института семьи и защита интересов детей.

-Это подтверждение последовательности наших решений по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере семейной политики. Инициаторами внесения изменений в федеральное законодательство стали сами ямальцы. Представительницы общественной организации многодетных матерей «Семья Муравленко» попросили оказать содействие в данном вопросе и обеспечить право отдыха многодетным семьям на равных условиях вне зависимости от возраста детей. Это яркий пример участия граждан в корректировке действующего законодательства, - рассказал спикер окружного парламента Сергей Ямкин.