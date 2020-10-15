Таркосалинец Андрей Айваседо стал победителем Всероссийского фотоконкурса «Северный взор - 2020»

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Житель Тарко-Сале Андрей Айваседо стал победителем Всероссийского фотоконкурса «Северный взор - 2020». Мероприятие прошло в Москве в рамках XV юбилейной выставки «Мастера и художники России - 2020».

До финала смогли дойти двадцать непрофессиональных мастеров фотокамеры со всей Российской Федерации, представив на суд зрителей и жюри сорок лучших работ.

В итоге активист Пуровского районного общественного движения «Ямал - Потомкам» Андрей Айваседо получил высокую оценку специалистов: его снимки «Пуровские бабушки в курсе событий» и «Мама обучает культуре и кухне свою доченьку» стали лидерами в номинации «Северный колорит».

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

В этой тематической группе работы фотолюбителей рассказывали о быте коренных малочисленных народов Российской Арктики, доказывали их верность этнической культуре и традициям, а также демонстрировали умение интересно жить и трудиться в суровых климатических условиях.

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