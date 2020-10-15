В Пурпе открылась новая многофункциональная спортплощадка

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В посёлке Пурпе на территории школы №1 имени Ярослава Василенко открыли новую многофункциональную площадку. Теперь здесь будут заниматься волейболом, баскетболом, мини-футболом и легкой атлетикой не только школьники, но и все жители в любое удобное время и абсолютно бесплатно.

Площадь нового спортивного объекта составляет 3 тысячи квадратных метров. За время всех работ строители заменили грунт, отсыпали щебень, заасфальтировали территорию и нанесли поверх асфальта бесшовное резиновое покрытие.

На новом стадионе разместились поле для мини-футбола, а ещё два для баскетбола и волейбола. Также спортивная площадка ограждена высоким прочным металлическим барьером, с дополнительной сеткой по периметру, а вокруг обустроены три беговые дорожки. Рядом со стадионом организовали воркаут-площадку с уличными силовыми тренажёрами.

-Этот комплекс - один из лучших для подготовки к сдаче нормативов ГТО. Во Всероссийском физкультурном движении ребята нашей школы показывают высокие результаты на уровне района и округа, они являются победителями летних и зимних окружных фестивалей ГТО, - рассказала директор школы Лариса Гноевая.

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