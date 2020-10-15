Житель Яр-Сале выиграл главный приз викторины «Уютный Ямал» - автомобиль

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

Житель посёлка Яр-Сале Александр Суворов стал счастливым обладателем современного кроссовера LADA XRAY. Мужчина выиграл автомобиль, участвуя в масштабной викторине «Уютный Ямал», правильно ответив на вопросы, связанные с историей и географией региона. Именно его 19 номер случайным образом выбрала программа.

Получив ключи, Александр признался, что выигрыш стал для него настоящим потрясением. Он долго не мог поверить в это, так как и раньше участвовал в подобных событиях, но фортуна ему не улыбалась. Теперь же он поверил в удачу, очень счастлив, и появился повод научиться водить.

В списке призов, которые выигрывали ямальцы: бытовая техника, электроника топовых брендов, наушники, умные колонки, наборы инструментов, телевизоры и навигаторы.

Напоминаем, что ещё один автомобиль выиграла жительница Салехарда Карима Палтырева. Женщина родилась и выросла на Ямале, поэтому вопросы викторины, посвящённые 90-летию округа, оказались для неё несложными.