Погода на Ямале на 15 октября: снова похолодание

Погода на Ямале на 15 октября Фото: pixabay.com

В четверг, 15 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером пройдёт снег с дождём. Днём +2, ночью -1. Ветер 7-12 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днём +1, ночью -4. Ветер 5-12 м/с.

Надым: малооблачно, вечером пройдёт снег с дождём. Днём +2, ночью -2. Ветер 5-12 м/с.

Новый Уренгой: облачно и снег с дождём. Днём +1, ночью -2. Ветер 8-15 м/с.

Губкинский: переменная облачность . Днём +1, ночью -2. Ветер 6-13 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, вечером пройдёт снег с дождём. Днём +1, ночью -2. Ветер 8-13 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность и снег с дождём. Днём +2, ночью -1. Ветер 6-12 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днём +1, ночью -4. Ветер 7-13 м/с.