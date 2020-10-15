Погода на Ямале на 15 октября: снова похолодание

Погода на Ямале на 15 октября
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В четверг, 15 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером пройдёт снег с дождём. Днём +2, ночью -1. Ветер 7-12 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность. Днём +1, ночью -4. Ветер 5-12 м/с.
Надым: малооблачно, вечером пройдёт снег с дождём. Днём +2, ночью -2. Ветер 5-12 м/с.
Новый Уренгой: облачно и снег с дождём. Днём +1, ночью -2. Ветер 8-15 м/с.
Губкинский: переменная облачность . Днём +1, ночью -2. Ветер 6-13 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно, вечером пройдёт снег с дождём. Днём +1, ночью -2. Ветер 8-13 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность и снег с дождём. Днём +2, ночью -1. Ветер 6-12 м/с.
Муравленко: переменная облачность. Днём +1, ночью -4. Ветер 7-13 м/с.