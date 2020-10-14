Жительница Надыма выиграла грант на развитие центра для пожилых волонтеров

Фото: www.yanao.ru

Жительница Надыма Людмила Куят стала одним из победителей Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой». Полученные 140 тысяч рублей она направит на развитие центра для пожилых волонтёров.

Это поможет привлечь пенсионеров к участию в добровольческой деятельности на базе некоммерческой организации «Фонд «СветЛица». Также для них будут организованы обучающие, развивающие и досуговые мероприятия.

Стоит добавить, что конкурс направлен на поддержку волонтерских центров и социальных проектов с целью развития добровольческого движения среди людей старшего поколения. В этом году поступило рекордное число заявок - 3 249 из 85 регионов страны. Это в 6,5 раз больше, чем двумя годами ранее. В итоге грантовую поддержку получили 56 проектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Активисты из Уренгоя намерены обучить всех пенсионеров округа пользоваться интернетом. Для этого они создали специальный буклет (подробнее)