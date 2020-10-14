Жительница Надыма выиграла грант на развитие центра для пожилых волонтеров

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Жительница Надыма Людмила Куят стала одним из победителей Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой». Полученные 140 тысяч рублей она направит на развитие центра для пожилых волонтёров.
Это поможет привлечь пенсионеров к участию в добровольческой деятельности на базе некоммерческой организации «Фонд «СветЛица». Также для них будут организованы обучающие, развивающие и досуговые мероприятия.
Стоит добавить, что конкурс направлен на поддержку волонтерских центров и социальных проектов с целью развития добровольческого движения среди людей старшего поколения. В этом году поступило рекордное число заявок - 3 249 из 85 регионов страны. Это в 6,5 раз больше, чем двумя годами ранее. В итоге грантовую поддержку получили 56 проектов.
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