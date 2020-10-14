До конца года в Ханымее снесут шесть ветхих и аварийных домов

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

В Ханымее продолжают сносить ветхие и аварийные дома. В прошлом году посёлок избавился от четырёх строений на улицах Мира, Первопроходцев и Нефтяников, в этом году - уберут ещё шесть. На данный момент снесены два дома.

Под ковш идут строения, хозяева которых уже справили новоселье. Согласно программе переселения из ветхого и аварийного жилья на этот год, в благоустроенные квартиры переедут десять ханымейских семей.

-Если у людей жилое помещение в собственности, то они получают за него социальную выплату. Если было муниципальное помещение, то им предоставляется квартира уже в капитальном жилье. Если говорить о программе по домам, которые были признаны аварийными до 17 года, то мы должны переселить ещё 42 семьи. Они переедут в дом, который строится по Ханымейскому тракту. А дальше мы продолжим работу по признанию других домов аварийными, если будут такие заявления, - рассказал замглавы Ханымея Кирилл Скороходов.

Территории снесённых строений пустовать не будут: после обустройства новой инфраструктуры и оформления документации эти участки планируют передавать под индивидуальное жилищное строительство.

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