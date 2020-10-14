«Привет, Ямал!»: в регионе продлили прием заявок на конкурс блогеров

В регионе продлили прием заявок на конкурс блогеров Фото: pixabay.com

Сроки проведения конкурса «Привет, Ямал!», посвящённого 90-летию региона, продлили до 1 ноября.

Напоминаем, что для участия необходимо записать видео с рассказом о родном городе или посёлке, при этом не забыв упомянуть достопримечательностях и знаковые места. Затем его надо загрузить на любой файлообменник и отправить ссылку с пометкой «Привет, Ямал!» на почту: Nikitenko-an@yamal-region.tv.

Видео можно снять как на обычный телефон, так и на профессиональную видеокамеру, но строго в горизонтальном формате.

Финалисты получат приглашение на медиатренинг для блогеров, который пройдёт в Салехарде. На мероприятии расскажут, как монетизировать и продвигать страницы в социальных сетях, привлекать и удерживать подписчиков и делать аккаунты с уникальным контентом. Билеты до столицы округа и проживание оплатит организатор.

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