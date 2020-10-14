Житель Тарко-Сале получил более 900 тысяч рублей за украденные опоры ЛЭП

Следственный отдел Пуровского района возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Тарко-Сале. Он обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая в крупном размере».

Происшествие случилось в сентября. Тогда в районный отдел полиции обратился представитель одной из организаций. Он сообщил, что при проведении внеочередного осмотра резервной линии электропередач, которая была отключена и обесточена, обнаружена кража опор ЛЭП в количестве 26 штук, принадлежащих компании. Причинённый ущерб составил более 900 тысяч рублей.

Когда злоумышленника задержали, то он признался, что сдал похищенное имущество в тюменский приёмный пункт металла, получив за это 160 тысяч рублей, которые потратил на собственные нужды.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На станции Коротчаево рецидивист украл ящик с пожертвованиями. Вахтовик из Удмуртии похитил деньги после 15-летнего заключения за убийство (подробнее)