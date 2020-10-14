На Ямале возбудили уголовное дело из-за загрязнения почвы на месторождении Фото: pixabay.com

Ямальская природоохранная прокуратура проверила исполнение законодательства об охране окружающей среды акционерным обществом «Арктикгаз».

Было установлено, что в ходе разработки нефтегазоконденсатного месторождения нарушилась герметичность шламового накопителя куста скважин, из-за чего произошёл вынос отходов на земельный участок.

Лабораторные исследования взятых проб показали, что отходы бурения, размещённые в шламовом накопителе, должным образом не обезврежены и повлекли загрязнение почвы. Размер причинённого ущерба составил два миллиона рублей.

Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ «нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также установление лиц, причастных к совершению преступления.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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