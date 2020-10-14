В Новом Уренгое пловцы спортивной школы «Юность» возобновили тренировки

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В Новом Уренгое пловцы спортивной школы «Юность», ремонт которой должен был завершиться в конце года, наконец-то возобновили тренировки.

По поручению Андрея Воронова, спортсменов распределили по бассейнам 2, 3 и 4 школ. Время для занятий было подобрано с учётом расписания уроков. Также нашёлся и транспорт, автобусные маршруты согласованы с руководством спортшколы.

Напомним, что 30 сентября администрация города приняла решение об одностороннем отказе от исполнения контракта с подрядчиком, который сорвал все сроки. В ноябре состоится новый аукцион.

Стоит добавить, что зданию «Юность» насчитывается уже 30 лет. До закрытия на ремонт в спортивной школе занималось около 400 детей и подростков. Проект реконструкции бассейна был разработан в 2017 году. Особое внимание уделили маломобильным гражданам - объект оборудуют в соответствии с требованиями законодательства, также появятся лифты для колясочников.

После завершения реконструкции «Юность» будет работать круглогодично.

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