В Губкинском юные вандалы испортили теплую остановку

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети "ВКонтакте"

Благодаря финансовой помощи из окружного бюджета, в этом году на улицах Лабытнанги появились шесть тёплых автобусных павильонов. Большинство горожан были очень рады этим новшествам, выражая главе города свои одобрения.

К сожалению нашлись и те, кто не оценил павильоны и даже наоборот, пытался им навредить.

-Размещённое мной фото говорит само за себя. Как можно позволить себе так поступать?! Отношение некоторых детей и подростков ко всему, что создаётся для всех горожан, просто варварское. Жалко усилий многих людей, кто строил и благоустраивал, занимался приобретением, доставкой, монтажом новинок, которые должны не только украшать, но и делать жизнь в городе комфортной, - написала Марина Трескова на свой странице в соцсети «ВКонтакте».

Также она попросила всех родителей ещё раз провести беседы со своими детьми.

-Независимо от того, есть видеонаблюдение или нет, ребята должны знать и соблюдать правила поведения на улице, уважительно относиться к труду людей и беречь всё, что создано для них и для всех горожан, - добавила глава города.

Что касается юных нарушительниц, то их ждёт непростой разговор с родителями, которых, в свою очередь, обязательно проинформируют о случившемся.