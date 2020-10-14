Число заболевших коронавирусом на Ямале на 14 октября 2020 года увеличилось на 163 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 163 человека, а общее число инфицированных с начала периода составило - 17 461.

Из общего числа болеющих госпитализировано 767 жителей, 19 из них - в тяжёлом состоянии, 2 - в крайне тяжёлом, 10 - находятся на ИВЛ.

Также за сутки выявлено 2 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 3 854 человека.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 161 заражение COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Салехарде и Лабытнанги - 25; Муравленко - 23 и Ноябрьск - 21.

Далее идут: Надым - 17; Тарко-Сале - 11 и Новый Уренгой - 10.

Замыкают список: посёлок Уренгой - 7; посёлок Ханымей - 5; посёлки Пурпе и Тазовский - 4; Губкинский, посёлок Красноселькуп, сёла Гыда и Новый Порт - 2; посёлок Пангоды - 1.

Всего в районе было проведено 7 064 теста в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 25 человек, за весь период – 13 726.

В России на сегодняшний день зарегистрирован 14 231 человек с COVID-19, с начала периода - 1 340 409. Выздоровевших - 7 920, за весь период - 1 039 705. Умерших - 239, с начала периода - 23 205.