Житель Губкинского подозревается в надругательстве над маленькой девочкой Фото: pixabay.com

Пуровский следственный отдел предъявил обвинение жителю Губкинского. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Было установлено, что происшествие случилось 13 сентября в дневное время. Увидев на улице маленькую девочку, мужчина подошёл к ней и завязал разговор, тем самым вызвав доверие у ребёнка. Далее он привёл малышку к себе в квартиру, где совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

Вернувшись домой, девочка рассказала родителям о случившемся, а те сражу же обратились в полицию.

В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника задержали уже через несколько часов после совершения преступления.

Сейчас он находится под стражу, а ребёнку оказывается психологическая помощь.

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